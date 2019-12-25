11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
фонд святой екатерины, автомобиль, подарок (2019) | Фото:фонд святой екатерины

"Настоящее рождественское чудо". Екатеринбургская семья, воспитывающая семь детей-инвалидов, получила автомобиль

Семья Кобозевых, которая воспитывает семь приемных детей-инвалидов, получила настоящий новогодний подарок, передает корреспондент Накануне.RU. Фонд святой Екатерины подарил им автомобиль «Форд-Транзит».

Современный автомобиль оборудован всем необходимым для комфортного  использования многодетной семьей.

фонд святой екатерины, автомобиль, подарок,форд(2019)|Фото:фонд святой екатерины

Напомним, что решение   подарить семье микроавтобус, было принято учредителями фонда на церемонии награждения орденами святой Екатерины  6 декабря этого года. Тогда  ордена была удостоена Елена Кобозева.

Как подчеркнула, вручая сертификат на автомобиль, председатель Попечительского  совета фонда Татьяна Алтушкина: «То, как вы умудряетесь возить их в школу, участвовать в различных конкурсах, учить их кататься на коньках, настолько нас впечатлило, что мы решили подарить вам машину. Вам будет гораздо легче в каждодневной жизни, вы сможете поехать в любое путешествие».

Получая ключи от автомобиля, сама Елена Кобозева не смогла сдержать эмоций: «Это настоящее рождественское чудо. Вы не поверите, как долго мы мечтали о том, что  сможем  вот так, с комфортом, выезжать куда-то всей семьей.  Дети просто в восторге. Спасибо  еще  раз всем тем, кто подарил нам этот праздник».

фонд святой екатерины, автомобиль, подарок(2019)|Фото:фонд святой екатерины

Справка. Фонд святой Екатерины, созданный   к 300-летию Екатеринбурга,  объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка  значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.

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"Настоящее рождественское чудо". Екатеринбургская семья, воспитывающая семь детей-инвалидов, получила автомобиль

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Теги: семья кобозевых, многодетная семья, татьяна алтушкина, фонд святой екатерины



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