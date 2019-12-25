"Настоящее рождественское чудо". Екатеринбургская семья, воспитывающая семь детей-инвалидов, получила автомобиль

Семья Кобозевых, которая воспитывает семь приемных детей-инвалидов, получила настоящий новогодний подарок, передает корреспондент Накануне.RU. Фонд святой Екатерины подарил им автомобиль «Форд-Транзит».

Современный автомобиль оборудован всем необходимым для комфортного использования многодетной семьей.

Напомним, что решение подарить семье микроавтобус, было принято учредителями фонда на церемонии награждения орденами святой Екатерины 6 декабря этого года. Тогда ордена была удостоена Елена Кобозева.

Как подчеркнула, вручая сертификат на автомобиль, председатель Попечительского совета фонда Татьяна Алтушкина: «То, как вы умудряетесь возить их в школу, участвовать в различных конкурсах, учить их кататься на коньках, настолько нас впечатлило, что мы решили подарить вам машину. Вам будет гораздо легче в каждодневной жизни, вы сможете поехать в любое путешествие».

Получая ключи от автомобиля, сама Елена Кобозева не смогла сдержать эмоций: «Это настоящее рождественское чудо. Вы не поверите, как долго мы мечтали о том, что сможем вот так, с комфортом, выезжать куда-то всей семьей. Дети просто в восторге. Спасибо еще раз всем тем, кто подарил нам этот праздник».

Справка. Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.