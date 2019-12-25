11 Октября 2020
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пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

"Учительница от госпитализации отказалась": следователи опросят школьника, напавшего на педагога в Екатеринбурге

Следственный комитет проверяет информацию о нападении школьника на учительницу в Екатеринбурге.
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Напомним, все случилось сегодня в школе №24. Сообщалось, что педагог обещала поставить девятикласснику двойку за четверть, и тот напал на нее с ножом и молотком, когда она шла в школу.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, нападавшему 15 лет. Учительница от госпитализации отказалась, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Как пояснили в ведомстве, с учетом того, что нападавший является несовершеннолетним, и в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств и причин инцидента следственными органами уже поставлен вопрос о передаче материалов проверки из полиции в СКР.

Если такое решение будет принято, следователи планируют опросить как пострадавшую женщину, так и самого подростка, а также его законных представителей и очевидцев случившегося. В ведомстве намерены установить причины конфликта и дать ситуации правовую оценку.

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"Учительница от госпитализации отказалась": следователи опросят школьника, напавшего на педагога в Екатеринбурге

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Теги: школьник, СКР, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 26.12.2019 09:50 Мск Нападение школьника на учительницу в Екатеринбурге квалифицировали как покушение на убийство

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Ранее 25.12.2019 14:26 Мск "Подкараулил за гаражами": в Екатеринбурге школьник напал на учительницу с ножом и молотком

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