11 Октября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Авария вертолета Ми-8 25.12.19 в Красноярском крае. (2019) | Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В Заполярном районе НАО произошла жесткая посадка вертолета Ми-8

Вторая за день жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла в России. По данным РИА Новости, ЧП произошло в Ненецком автономном округе, на борту находились 23 человека. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Напомним, сегодня жесткую посадку с опрокидыванием на бок совершил вертолет "КрасАвиа" Ми-8 в Красноярском крае. На борту находились 24 человека (в том числе три члена экипажа), пострадали 16 из них. "Всех осмотрели и проконсультировали. 5 человек, в том числе и пилот судна госпитализированы, двое с переломами конечностей, трое с ушибами легкой тяжести, остальные пострадавшие после осмотра были отпущены домой. У всех пациентов диагностируют травмы легкой и средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет", - сообщили Накануне.RU в краевом министерстве здравоохранения.

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В Заполярном районе НАО произошла жесткая посадка вертолета Ми-8

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Теги: ми-8, вертолет, жесткая посадка



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