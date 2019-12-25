В Заполярном районе НАО произошла жесткая посадка вертолета Ми-8

Вторая за день жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла в России. По данным РИА Новости, ЧП произошло в Ненецком автономном округе, на борту находились 23 человека. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Напомним, сегодня жесткую посадку с опрокидыванием на бок совершил вертолет "КрасАвиа" Ми-8 в Красноярском крае. На борту находились 24 человека (в том числе три члена экипажа), пострадали 16 из них. "Всех осмотрели и проконсультировали. 5 человек, в том числе и пилот судна госпитализированы, двое с переломами конечностей, трое с ушибами легкой тяжести, остальные пострадавшие после осмотра были отпущены домой. У всех пациентов диагностируют травмы легкой и средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет", - сообщили Накануне.RU в краевом министерстве здравоохранения.