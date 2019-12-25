Александр Лукашенко рассказал о необходимости памятника Сталину в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разошёлся со своим российским коллегой Владимиром Путиным в оценке пакта Молотова - Риббентропа.

Как напоминает Infox, Путин на недавней встрече с руководством Федерального собрания, напомнил, что Сталин, "как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с (Адольфом) Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это". В то же время глава российского государства довольно противоречиво отнёсся к пакту Молотова – Риббентропа, хотя и напомнил, что СССР последним из европейских государств подписал договор о ненападении с Германией.

Александр Лукашенко вскоре в своём интервью "Эху Москвы" заявил, что Иосиф Сталин достоин памятника в Белоруссии за заключение пакта. Кроме того Лукашенко рассказал и о своём хорошем отношении к Ленину. Однако при этом Ленин отдал часть территорий, а Сталин восстановил нынешние границы белорусского государства.