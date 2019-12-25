Тема "Надежда и отчаяние" стала самой популярной на итоговом сочинении выпускников школ

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://perevozki.youdo.com/perm/mebel/tag/hlam/, подробное описание.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/voronezh/pereezdy/tag/kvartirniy/: рекомендуем!



Общество В России
школа класс парта кабинет (2007) | Фото: Накануне.ru

Тема "Надежда и отчаяние" стала самой популярной на итоговом сочинении выпускников школ

Итоговое сочинение за уходящий 2019-й год в основной срок (4 декабря) успешно написали 98% выпускников, сообщил Рособрнадзор. По мнению ведомства, этот показатель соответствует результатам прошлых лет.

"Участниками итогового сочинения в этом году стали почти 674 тыс. человек, 11,5 тыс. выпускников с ограниченными возможностями здоровья написали итоговое изложение. Среди участников изложения "зачет" также получили около 98%. Наиболее популярным направлением тем сочинений в этом году стала "Надежда и отчаяние", ее выбрали 39% участников. Выбор остальных направлений тем распределился следующим образом: "Добро и зло" (24%), "Он и она" (23%), "Гордость и смирение" (12%), "Война и мир" - к 150-летию великой книги" (2%)",  - говорится в сообщении ведомства.

Для выпускников 11 классов успешное написание итогового сочинения является допуском к ЕГЭ. Результаты сочинения также могут быть по желанию вуза учтены им при зачислении абитуриентов. Выпускники, получившие неудовлетворительный результат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Выбор темы старшеклассниками прокомментировал депутат Госдумы, зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. "Мне кажется, что это индикатор того, что происходит в обществе на уровне поколения. Это очень важно для всей системы образования, для культуры и вообще для социальной сферы. У ребят есть надежда, у всех ребят в этом возрасте (16, 17 лет) есть надежда. Но и тема отчаяния тоже присутствует. И она присутствует не только в школе и семье, а вообще в массовой культуре. Вот эта истерия, она всё-таки проявляется сегодня. Можно почитать в интернете, в комментариях под любой новостью, хорошей или плохой, всегда будет большой процент тех, кто именно через отчаяние воспринимает ту или иную весть, новость", - отметил парламентарий в эфире радиостанции "Говорит Москва".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тема "Надежда и отчаяние" стала самой популярной на итоговом сочинении выпускников школ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: надежда и отчаяние, итоговое сочинение, выпускники, школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети