Тема "Надежда и отчаяние" стала самой популярной на итоговом сочинении выпускников школ

Итоговое сочинение за уходящий 2019-й год в основной срок (4 декабря) успешно написали 98% выпускников, сообщил Рособрнадзор. По мнению ведомства, этот показатель соответствует результатам прошлых лет.

"Участниками итогового сочинения в этом году стали почти 674 тыс. человек, 11,5 тыс. выпускников с ограниченными возможностями здоровья написали итоговое изложение. Среди участников изложения "зачет" также получили около 98%. Наиболее популярным направлением тем сочинений в этом году стала "Надежда и отчаяние", ее выбрали 39% участников. Выбор остальных направлений тем распределился следующим образом: "Добро и зло" (24%), "Он и она" (23%), "Гордость и смирение" (12%), "Война и мир" - к 150-летию великой книги" (2%)", - говорится в сообщении ведомства.

Для выпускников 11 классов успешное написание итогового сочинения является допуском к ЕГЭ. Результаты сочинения также могут быть по желанию вуза учтены им при зачислении абитуриентов. Выпускники, получившие неудовлетворительный результат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Выбор темы старшеклассниками прокомментировал депутат Госдумы, зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. "Мне кажется, что это индикатор того, что происходит в обществе на уровне поколения. Это очень важно для всей системы образования, для культуры и вообще для социальной сферы. У ребят есть надежда, у всех ребят в этом возрасте (16, 17 лет) есть надежда. Но и тема отчаяния тоже присутствует. И она присутствует не только в школе и семье, а вообще в массовой культуре. Вот эта истерия, она всё-таки проявляется сегодня. Можно почитать в интернете, в комментариях под любой новостью, хорошей или плохой, всегда будет большой процент тех, кто именно через отчаяние воспринимает ту или иную весть, новость", - отметил парламентарий в эфире радиостанции "Говорит Москва".