"Подкараулил за гаражами": в Екатеринбурге школьник напал на учительницу с ножом и молотком

В Екатеринбурге ученик девятого класса напал на свою учительницу. Парень ударил женщину молотком.

Все случилось в школе №24. Как пишет издание "Лампа" со ссылкой на одноклассника мальчика, педагог говорила, что если тот не будет делать домашние задания, то получит за четверть двойку по литературе и не сдаст ОГЭ. Это могло подтолкнуть парня к тому, что он набросился на учителя.

"К нам подошел завуч и сказал, что Максим (имя изменено, - прим.) подкараулил Марину Николаевну за гаражами, когда она шла в школу, с молотком и ножом. Он ударил ее молотком сзади и хотел добить ножом, но сзади был учитель физкультуры, который скрутил его, вызвал "скорую" и отвел Максима в зал дожидаться полиции. Марину Николаевну "зашили" и она поехала домой отдыхать", - рассказал одноклассник.

Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее. В самой школе также воздерживаются от каких-либо комментариев.

Напомним, накануне министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что от шутинга и "колумбайнов" должны спасать семья, любовь и школьный психолог.