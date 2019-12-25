11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
сми, микрофон, газеты, пресса (2018) | Фото:wordpresse.ru

"Любимый город - Екатеринбург": награждение журналистов и чаепитие в трамвае

25 декабря состоялось награждение журналистов, участвовавших в XVII конкурсе средств массовой информации "Любимый город - Екатеринбург". Победители и призёры конкурса были награждены в восьми номинациях. Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка поздравила всех участников конкурса с наступающим Новым годом, поблагодарила за талантливые материалы и вручила памятные подарки. Церемония прошла в виде чаепития во время путешествия по центру города на экскурсионном трамвае. Транспорт предоставлен ЕМУП "Гортранс" и был украшен мишурой и светодиодными лентами.

"Есть разное отношение к СМИ, но для меня вы – мостик между властью и населением, – сказала Екатерина Кузёмка. – У каждого из вас своя специализация, но все вы пишете о нашем любимом городе, в котором мы живём".

"Любимый город - Екатеринбург" проводится администрацией Екатеринбурга каждый год. Целью, проводимого для СМИ конкурса является не только привлечение внимания к успехам и достижениям как жителей столицы, так и города в целом, но и вдохновение журналистов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга, участие в конкурсе приняли 18 средств массовой информации, это как информационные агенства и газеты, так и теле-радио-издания. В общей сложности, на суд компетентного жюри было вынесено 100 материалов различных жанров и направлений.

По словам Екатерины Кузёмка, в последнее время всё чаще кажется, что качественная журналистика уходит, и появляется та, что ориентирована на "клиповое сознание", однако, про Екатеринбург такого сказать нельзя: "Мы видим яркие примеры, как журналисты, в том числе молодые, раскрывают темы: очень интересно, под собственным ракурсом. Я считаю, что в нашем городе качество журналистики находится на должной высоте".

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"Любимый город - Екатеринбург": награждение журналистов и чаепитие в трамвае

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Теги: журналист, СМИ, трамвай, награждение, конкурс, Екатеринбург



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