11 Октября 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
УВЗ, цех (2018) | Фото: Накануне.RU

Рейтинг кредитоспособности АО "НПК "Уралвагонзавод" подтвержден со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности корпорации "Уралвагонзавод" (в составе УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) на уровне ruA. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, прогноз по рейтингу – стабильный.

"Агентство высоко оценивает значимость корпорации УВЗ для государства. Учитывая ведущие позиции и компетенции "Уралвагонзавода" в сфере производства военной техники, агентство позитивно оценивает возможности корпорации УВЗ по наращиванию масштабов бизнеса", – отмечают в пресс-службе.

Улучшение финансовых показателей АО "НПК "Уралвагонзавод" агенство связывает со следствием начавшейся в 2017 году реструктуризации и оптимизации бизнеса. К примеру, по итогам прошлого года чистая прибыль компании многократно выросла, рентабельность продаж по скорректированной чистой прибыли за 2018 год составила 6,8%, а за период с 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 – 7,3%, что оказывает положительное влияние на рейтинговую оценку.

По словам заместителя генерального директора АО "НПК "Уралвагонзавод" по экономике и финансам Валерия Некрылова, подтверждение кредитного рейтинга на высоком уровне – результат работы над повышением операционной эффективности, снижением долговой и процентной нагрузки, с усилением контроля на всех уровнях, реструктуризацией активов холдинга, в том числе при поддержке акционера – Госкорпорации Ростех.

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Рейтинг кредитоспособности АО "НПК "Уралвагонзавод" подтвержден со стабильным прогнозом

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Теги: Уралвагонзавод, рейтинг кредитоспособности, прогноз



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