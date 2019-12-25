Директор уральской школы вручила детям подарки со своим фото. Она является депутатом от "Единой России"

На Среднем Урале директор школы разместила свою фотографию на новогодних подарках для детей. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Как пишет паблик "ЧП Нижний Тагил", "отличилась" директор городской школы №32 и по совместительству депутат гордумы Галина Масликова.

"Решила, что олень на коробке с новогодним подарком для детей будет смотреться не очень, и ходатайствовала о нанесении своего лица на нее. Мы уж не знаем, чем она руководствовалась, когда решила сделать такое", - отмечают авторы сообщества.

Они решили выяснить мнение родителей по этому поводу. Большинство тагильчан высказались крайне негативно.

"Я бы это обратно в школу унесла, а директора попросила бы принципиально вернуть денежки за стоимость коробочки", "Такими темпами и дневник с ее фото будет, а покупать его надо будет обязательно в школе. С ума сходят депутаты", - негодуют уральцы.

Однако нашлись и такие, кто заступился за директора: "Если подарки она лично оплатила и подарила ученикам, то в этом не вижу преступления. Просто бы сказали спасибо ей и все! Каждый сходит с ума по-своему. А она захотела выделиться именно так".

А некоторые вспомнили о подобных поступках других народных избранников.

"Нам в детском саду подарили маленькие подарки от депутата. Фото конечно нет, но маленькую визитку с именами в коробку положили", - рассказала одна из жительниц Нижнего Тагила.

Известно, что Галина Масликова является депутатом Нижнетагильской городской думы по округу №12 и представляет партию "Единая Россия".