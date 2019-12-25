Директор уральской школы вручила детям подарки со своим фото. Она является депутатом от "Единой России"

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги плотников: http://remont.youdo.com/carpentry/balconies/glazing/, гарантии.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/krasnoyarsk/kontejnernye/, выбирай нас!
Вскрытие автомобилей - http://perevozki.youdo.com/perm/pomoshch/vskrytie/



Образование Свердловская область Уральский ФО
елка, Новый год, Дед Мороз (2019) | Фото: Накануне.RU

Директор уральской школы вручила детям подарки со своим фото. Она является депутатом от "Единой России"

На Среднем Урале директор школы разместила свою фотографию на новогодних подарках для детей. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Как пишет паблик "ЧП Нижний Тагил", "отличилась" директор городской школы №32 и по совместительству депутат гордумы Галина Масликова.

"Решила, что олень на коробке с новогодним подарком для детей будет смотреться не очень, и ходатайствовала о нанесении своего лица на нее. Мы уж не знаем, чем она руководствовалась, когда решила сделать такое", - отмечают авторы сообщества.

Директор школы № 32 Нижнего Тагила Галина Масликова разместила свою фотографию на новогодних подарках(2019)|Фото: АН "Между строк"

Они решили выяснить мнение родителей по этому поводу. Большинство тагильчан высказались крайне негативно.

"Я бы это обратно в школу унесла, а директора попросила бы принципиально вернуть денежки за стоимость коробочки", "Такими темпами и дневник с ее фото будет, а покупать его надо будет обязательно в школе. С ума сходят депутаты", - негодуют уральцы.

Однако нашлись и такие, кто заступился за директора: "Если подарки она лично оплатила и подарила ученикам, то в этом не вижу преступления. Просто бы сказали спасибо ей и все! Каждый сходит с ума по-своему. А она захотела выделиться именно так".

Галина Масликова(2019)|Фото: Нижнетагильская городская дума

А некоторые вспомнили о подобных поступках других народных избранников.

"Нам в детском саду подарили маленькие подарки от депутата. Фото конечно нет, но маленькую визитку с именами в коробку положили", - рассказала одна из жительниц Нижнего Тагила.

Известно, что Галина Масликова является депутатом Нижнетагильской городской думы по округу №12 и представляет партию "Единая Россия".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Директор уральской школы вручила детям подарки со своим фото. Она является депутатом от "Единой России"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: директор, школа, подарки, депутат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети