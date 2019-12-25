Дацика арестовали за попытку нелегально уплыть в Эстонию

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://perevozki.youdo.com/ekaterinburg/zakazgazeli/, подробности...
Покраска стен спальни на http://remont.youdo.com/facing/walls/painting/textured-paint/bedroom/.



Происшествия Северо-Западный ФО В России
Вячеслав Дацик (2010) | Фото:tfo.net.ru

Дацика арестовали за попытку нелегально уплыть в Эстонию

Суд в Ленинградской области арестовал на два месяца националиста Вячеслава Дацика и его знакомого по делу о попытке незаконно пересечь границу с Эстонией.

Мужчин задержали 22 декабря, когда они пытались попасть в Эстонию на лодке, пишет "Интерфакс".

Жена Дацика рассказала региональному изданию "47news.ru", что знакомый, который делал у них дома ремонт, попросил помочь ему перебраться через границу. В итоге они попробовали пересечь Нарву на лодке в районе деревни Переволок.

Напомним, боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, был не раз судим.

Очередное уголовное дело в отношении Дацика было возбуждено в мае 2016 года, когда экс-борец разгромил бордель в Василеостровском районе Петербурга, а затем устроил "голый марш" с работницами салона.

В марте 2018 года суд приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы. Он был обвинен в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое.

В феврале 2019 года Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту. Было принято решение об освобождении его от уголовного преследования в связи с отбытием наказания.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дацика арестовали за попытку нелегально уплыть в Эстонию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вячеслав дацик, эстония, лодка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети