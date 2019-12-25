Дацика арестовали за попытку нелегально уплыть в Эстонию

Суд в Ленинградской области арестовал на два месяца националиста Вячеслава Дацика и его знакомого по делу о попытке незаконно пересечь границу с Эстонией.

Мужчин задержали 22 декабря, когда они пытались попасть в Эстонию на лодке, пишет "Интерфакс".

Жена Дацика рассказала региональному изданию "47news.ru", что знакомый, который делал у них дома ремонт, попросил помочь ему перебраться через границу. В итоге они попробовали пересечь Нарву на лодке в районе деревни Переволок.

Напомним, боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, был не раз судим.

Очередное уголовное дело в отношении Дацика было возбуждено в мае 2016 года, когда экс-борец разгромил бордель в Василеостровском районе Петербурга, а затем устроил "голый марш" с работницами салона.

В марте 2018 года суд приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы. Он был обвинен в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое.

В феврале 2019 года Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту. Было принято решение об освобождении его от уголовного преследования в связи с отбытием наказания.