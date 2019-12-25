Пьяный бывший силовик ворвался с ножом в администрацию уральского города

В администрации уральского города Полевской во вторник произошел инцидент с участием бывшего заместителя начальника местного ОМВД по оперативной работе. Экс-силовик из ревности напал на свою жену, которая работает в мэрии, и угрожал ей и ее коллеге.

Подробности этой истории Накануне.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Дебошир, по предварительным данным, в тот день был в нетрезвом состоянии и пришел с ножом на работу к своей жене, заподозрив ее в измене. Эпилогом данного семейного конфликта стало избиение женщины на глазах у коллег, которые попытались заступиться за нее, затем ревнивый муж стал угрожать ножом защитнику. Дело кончилось вызовом полиции", - рассказал полковник Горелых.

Наряд территориального ОВД доставил агрессора в дежурную часть, где его допросили и изъяли нож. Однако мужчина, вернувшись домой, позвонил по телефону и стал угрожать как жене, так и ее коллеге.

"По месту жительства хулигана выехали представители МВД. Они конфисковали у него арсенал в виде двух охотничьих ружей с 80 патронами и четырех охотничьих ножей. Все "стволы" у мужчины имелись на законных основаниях и зарегистрированы в установленном порядке, так как он является охотником. Их пришлось изъять из-за неадекватного поведения, чтобы он не натворил еще более тяжких "криминальных дел", - добавил представитель Главка.

В отношении своего экс-коллеги полицейские возбудили дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством". До суда он побудет под подпиской о невыезде.