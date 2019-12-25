Челябинский губернатор заявил, что сам является дольщиком и ждет квартиру пять лет

Много вопросов, поступающих на прямую линию с Алексеем Текслером, касается проблем дольщиков. Дольщик "Речелстроя" поинтересовался, планируется ли им помочь в 2020 году. Как передает корреспондент Накануне.RU, Текслер на это ответил, что сам является дольщиком, а сроком решения всех проблем назвал три-четыре года.



"Было 56 проблемных домов, около 4 тыс. человек. Мы семь домов расселили, около 1 тыс. человек. Была оказана благотворительная помощь на достройку домов в высокой степени готовности", - рассказал Текслер о тех мерах, которые уже принимаются.

По остальным объектам планируется решить проблемы в течение трех-четырех лет.

"Федеральное законодательство позволило достраивать все дома, по которым не было перспективы. Мы их посчитали, создали свой фонд, и нам понятно, что есть дома, которые уже внесены в Дом.РУ, у нас нет "не определившихся" домов. В течение трех-четырех лет они будут достроены. Больше этой проблемы не будет", - заверил он.

Также губернатор рассказал, что сам ждет достройки жилья уже пять лет.

"Я сам дольщик, покупал пять лет назад квартиру, которая до сих пор не сдана. Но есть люди, которые на последние деньги покупают квартиру. Я их понимаю. Мы проблему решим", - сказал Алексей Текслер.

Дольщики "Речелстроя" уже несколько лет добиваются своих квартир. В ноябре 2017 г. активистам позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил занимавшему на тот момент пост губернатора Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч". Однако, по словам дольщиков, строительство домов не ведётся. В начале апреля 2019 г. к областному правительству пришло порядка 100 дольщиков компании "Речелстрой". Они передали свои обращения Алексею Текслеру.