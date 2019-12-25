11 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени пожар в спортзале больницы ФСИН локализован на площади в 600 "квадратов"

В тюменском областном управлении ФСИН высказались о пожаре, который бушует в спортзале больницы одной из колоний, передает корреспондент Накануне.RU.

Возгорание в спортивном зале для сотрудников исправительного учреждения произошло около полудня. Это отдельно стоящее здание, расположенное за режимной территорией.

Известно о пожаре стало в 12.03, первые пожарные прибыли в 12.10, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСИН. Общая площадь возгорания – 600 "квадратов". Эвакуировано 56 человек из стоящих рядом общежития для сотрудников и здания штаба. Пострадавших нет. Огонь локализован. Жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает – жилые отряды находятся вдали от горящего здания.

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В Тюмени пожар в спортзале больницы ФСИН локализован на площади в 600 "квадратов"

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Теги: колония, лечебно-исправительное учреждение №19, пожар, УФСИН по Тюменской области



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