В Тюмени пожар в спортзале больницы ФСИН локализован на площади в 600 "квадратов"

В тюменском областном управлении ФСИН высказались о пожаре, который бушует в спортзале больницы одной из колоний, передает корреспондент Накануне.RU.

Возгорание в спортивном зале для сотрудников исправительного учреждения произошло около полудня. Это отдельно стоящее здание, расположенное за режимной территорией.

Известно о пожаре стало в 12.03, первые пожарные прибыли в 12.10, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСИН. Общая площадь возгорания – 600 "квадратов". Эвакуировано 56 человек из стоящих рядом общежития для сотрудников и здания штаба. Пострадавших нет. Огонь локализован. Жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает – жилые отряды находятся вдали от горящего здания.