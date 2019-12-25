11 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Река Шегультан в районе бывшего одноименного поселка (2019) | Фото: shemur.ru

УГМК может лишиться права пользования недрами из-за загрязнения рек в Свердловской области

Свердловская общественная организация "Живой Шемур" получила ответ из Уральского управления Росприроднадзора. В ведомстве установили, что ЗАО "Шемур" и ОАО "Святогор" (входит в УГМК) неоднократно нарушали природоохранное законодательство и не выполняли предписания.

Как сообщили Накануне.RU общественники, в ответе говорится, что в 2017-18 годах в ходе рейдовых проверок установлено превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ в реках Ивдель, Тальтия, Черная, Ольховка, Тамшер и Шегультан. В ходе административного расследования 2017 года был установлен сброс сточных вод ОАО "Святогор" с очистных сооружений через ручей Безымянный в реку Черная с превышением установленных нормативов. А административное расследование 2018 года установило негативное влияние хозяйственной деятельности "Святогора".

Река Шегультан в районе бывшего одноименного поселка(2019)|Фото: shemur.ru

Летом 2019 года Росприроднадзор провел внеплановую выездную проверку данного предприятия, были выявлены пять нарушений и возбуждено восемь производств по административным правонарушениям. По результатам лабораторных исследований был выявлен факт ухудшения качества подземных вод.

Как добавили в "Живом Шемуре", сейчас в центральный аппарат Росприроднадзора направлены материалы проверок для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении права пользования недрами.

Ситуацию прокомментировали на ОАО "Святогор". Там напомнили о перечне природоохранных мероприятий, которые были предприняты после аномальных природных катаклизмов, случившихся в 2017 году.

"На качество воды в реках сильно повлияли и многочисленные природные рудопроявления. Эта информация подтверждается официальным ответом Росприроднадзора. Проектировщики не предусмотрели возможность поступления такого объема воды на очистные сооружения. Предприятие ОАО "Святогор" разработало комплекс природоохранных мероприятий, в том числе, и реконструкцию очистных сооружений со значительным увеличением их мощности. Комплекс мер позволит исправить сложившуюся ситуацию. На все работы по улучшению экологической ситуации на севере Урала ОАО "Святогор" направило более 1 миллиарда рублей. Все работы ведутся совместно и под непосредственным контролем надзорных органов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Там пообещали приложить все усилия, чтобы природоохранные мероприятия были выполнены в полном объеме, продолжая вместе с этим вкладывать средства в социальное развитие Ивделя и Североуральска, на территории которых расположены карьеры.

Напомним, летом специалисты заповедника "Денежкин камень" сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшера и Ольховки. Отмечалось, что экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.

Река Шегультан в районе бывшего одноименного поселка(2019)|Фото: shemur.ru

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УГМК может лишиться права пользования недрами из-за загрязнения рек в Свердловской области

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Теги: УГМК, реки, Живой Шемур



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