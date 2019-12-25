11 Октября 2020
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Политика
Вадим Шувалов, ледовый городок, горки (2019) | Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Мэр Сургута покатался с горок в ледовом городке

Глава Сургута Вадим Шувалов на собственном опыте проверил безопасность горок в ледовом городке, передает корреспондент Накануне.RU.

Проверку городка глава города провел накануне. Он лично скатился на "бублике" с нескольких горок и подтвердил, что ледяные сооружения выдержат не только детей, но и взрослых. Кроме того, безопасность городка подтверждена документально - соответствующее разрешение выдали специалисты.

"Мы хотим, чтобы ледовый городок простоял весь сезон в том виде, в котором он есть сейчас. Поэтому в этом году на территории будут дежурить охранники. Они проследят, чтобы ни у кого не возникло желания использовать фигуры не по назначению — веселье тоже требует порядка", - сообщил мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ледовые городки воздвигли в семи районах города. Темой этого года стали "Ледяные континенты", поэтому каждый городок представляет части света.

Площадь Советов по ул. Энгельса, 10, стала "Европой". Территория у театра "Петрушка" - "Азией". Ледовый городок по ул. Геологической, 10, представляет "Северную Америку". Южный американский материк открыт перед школой №27 по пр. Мира, 19. Посетить "Австралию" можно у здания музыкально-драматического театра по ул. Грибоедова, 12. "Антарктида" разместилась по ул. Мелик-Карамова, 57А, "Африка" - на пр. Ленина, 1.

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Мэр Сургута покатался с горок в ледовом городке

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Теги: Ледовый городок, Вадим Шувалов, горки



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