Первая серийная атомная подлодка проекта "Ясень-М" спущена на воду

Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду в Северодвинске.

По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, экипаж подлодки прошел подготовку.

"Новосибирск" и первую АПЛ этого проекта "Казань" планируют передать флоту в 2020 году, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что атомную подводную лодку "Казань" проекта 885М не сдадут в эксплуатацию в этом году - на ней необходимо доработать вспомогательные системы, которые не отвечают требованиям Минобороны.

На доработку потребуется как минимум несколько месяцев. Более того, не исключено, что на это уйдет весь 2020 год.