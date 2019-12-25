11 Октября 2020
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Армия и ВПК В России
подлодка &quot;Новосибирск&quot; модернизированного проекта &quot;Ясень-М&quot; (2019) | Фото: sevmash.su

Первая серийная атомная подлодка проекта "Ясень-М" спущена на воду

Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду в Северодвинске.

По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, экипаж подлодки прошел подготовку.

"Новосибирск" и первую АПЛ этого проекта "Казань" планируют передать флоту в 2020 году, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что атомную подводную лодку "Казань" проекта 885М не сдадут в эксплуатацию в этом году - на ней необходимо доработать вспомогательные системы, которые не отвечают требованиям Минобороны.

На доработку потребуется как минимум несколько месяцев. Более того, не исключено, что на это уйдет весь 2020 год.

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Первая серийная атомная подлодка проекта "Ясень-М" спущена на воду

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Теги: ясень-м, новосибирск, подводная лодка



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