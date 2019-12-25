В Тюмени на территории тюремной больницы произошел крупный пожар

В Тюмени на территории клиники УФСИН загорелся спортзал, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы опубликовали фото и видео масштабного возгорания. В пресс-службе областного ГУ МЧС Накануне.RU сообщили, что пока не комментируют случившееся, в пресс-службе управления ФСИН получить комментарий не удалось.

Напомним, вчера вечером в Тюмени сгорело здание хостела, расположенного в жилом доме на улице Кошевого. Один человек погиб, трое пострадали.