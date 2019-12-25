11 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени на территории тюремной больницы произошел крупный пожар

В Тюмени на территории клиники УФСИН загорелся спортзал, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы опубликовали фото и видео масштабного возгорания. В пресс-службе областного ГУ МЧС Накануне.RU сообщили, что пока не комментируют случившееся, в пресс-службе управления ФСИН получить комментарий не удалось.

Пожар, колония, Тюмень(2019)|Фото: vk.com/id107464016

Напомним, вчера вечером в Тюмени сгорело здание хостела, расположенного в жилом доме на улице Кошевого. Один человек погиб, трое пострадали.

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В Тюмени на территории тюремной больницы произошел крупный пожар

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Теги: больница, колония, пожар



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Развитие сюжета:

Ранее 25.12.2019 12:23 Мск В Тюмени пожар в спортзале больницы ФСИН локализован на площади в 600 "квадратов"

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