В Мосгордуме на заключительном заседании в году рассмотрели отличия проституток и политических проституток

Сегодня Мосгордума должна рассмотреть семь законопроектов и семь постановлений, связанных с благоустройством, бюджетом и строительством. Заседанию городского заксобрания предшествовала работа комиссий, которую раскритиковали оппозиционные депутаты. Некоторые были очень резки в высказываниях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Чем отличается проститутка от политической проститутки? Первая имитирует оргазм, вторая – патриотизм. Это мне пришло в голову вчера на комиссии по ЖКХ и градостроительству, когда обсуждались законопроекты, которые мы будем сегодня рассматривать", - заявил депутат Олег Шереметьев (КПРФ). Его тут же призвали "не возбуждаться", поскольку на заседании Мосгордумы присутствуют дети (они пришли на экскурсию).

Но Шереметьев продолжил: "Совершенно беззастенчивое лоббирование интересов градостроительного комплекса. Эти заседания комиссий не транслировались, их нет на YouTube-канале думы. Если ваши избиратели увидят то, что и как вы делаете, это будет вам приговором".