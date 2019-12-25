11 Октября 2020
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Общество В России
Лада Веста, Lada Vesta (2015) | Фото: Накануне.RU

С 1 января АвтоВАЗ повысит цены на все модели Lada

"АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%, сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, стоимость хетчбэка Lada Xray вырастет на 0,8%, до 619,9 тыс. рублей.

Седан Lada Vesta Sport, самый дорогой автомобиль модельного ряда, подорожает на 1,5%, его стоимость составит 1 млн 42,9 тыс. рублей.

Стоимость седана семейства Granta, которое является самым продаваемым в России, будет повышена на 2,5%, до 455,9 тыс. рублей. До 538,9 тыс. рублей (+2,9%) будет поднята цена внедорожника Lada 4x4.

Больше всего - на 3,8% - вырастет цена седана Vesta - до 629,9 тыс. рублей.

Напомним, в прошлом году крупнейший в России автопроизводитель дважды поднимал цены на автомобили. В январе 2019 года все автомобили марки подорожали примерно на 3% из-за увеличения повышения ставки НДС.

Во втором полугодии причиной роста цен стала инфляция.

При этом АвтоВАЗ по-прежнему остается лидером отечественного автомобильного рынка. В апреле прошлого года компании удалось продать 32 тыс. 316 автомобилей Lada - на 5% больше, чем в этот же месяц год назад.

В январе российская компания продала на отечественном рынке 21,5 тыс. автомобилей Lada, что на 2,5% больше в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году.

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С 1 января АвтоВАЗ повысит цены на все модели Lada

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Теги: автоваз, Lada, цены



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