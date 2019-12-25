В аэропорту Екатеринбурга случился сбой из-за проблем с интернетом

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром случился небольшой сбой. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Как рассказал один из подписчиков сообщества "Интересный Екатеринбург", возникли технические проблемы: вышли из строя все системы и компьютеры.

"Все остановилось, даже эскалаторы стоят, система висит. Тишина, даже объявления не могут озвучивать", - сообщил Александр.

В самом аэропорту пояснили, что ситуация возникла из-за перебоев с интернетом. На данный момент работа сервисов в Кольцово восстановлена.