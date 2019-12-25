11 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
АЗС, хлопок газа, (2019) | Фото: 74.mchs.gov.ru/

Один человек пострадал. В Челябинске на АЗС произошел хлопок газовоздушной смеси

В Челябинске утром 25 декабря в здании операторной на территории автозаправочной станции произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадала оператор АЗС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, инцидент произошел на АЗС на улице Профинтерна. По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки произошла утечка газовоздушной смеси в здание операторной. По неустановленной причине, газовоздушная смесь воспламенилась, в результате пострадала оператор АЗС.

52-летняя женщина доставлена в больницу.

АЗС, хлопок газа,(2019)|Фото: 74.mchs.gov.ru/

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар. В здании повреждено остекление.

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Один человек пострадал. В Челябинске на АЗС произошел хлопок газовоздушной смеси

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Теги: АЗС, хлопок газа, взрыв, пожар,



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