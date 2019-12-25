Один человек пострадал. В Челябинске на АЗС произошел хлопок газовоздушной смеси

В Челябинске утром 25 декабря в здании операторной на территории автозаправочной станции произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадала оператор АЗС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, инцидент произошел на АЗС на улице Профинтерна. По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки произошла утечка газовоздушной смеси в здание операторной. По неустановленной причине, газовоздушная смесь воспламенилась, в результате пострадала оператор АЗС.

52-летняя женщина доставлена в больницу.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар. В здании повреждено остекление.