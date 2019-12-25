Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло российскую экономику

Бывший министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату, рассказал, какое решение Владимира Путина спасло экономику страны.

По его словам, Путин пошел вопреки многим позициям и поддержал создание в свое время Стабилизационного, Резервного фондов и Фонда национального достояния, которые сыграли роль во время финансового кризиса 2008 года.

Кудрин добавил, что создание фондов "сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов", передает РИА Новости. В частности, это позволило не сокращать зарплаты и добиться двукратного роста пенсий.

В 2018 году Резервный фонд РФ прекратил существование. Он стал частью Фонда национального благосостояния.

Резервный фонд был создан 10 лет назад. Его выделили из стабилизационного фонда, предназначенного для защиты бюджета от ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Он пополнялся за счет нефтяных доходов.

После разделения стабфонда на ФНБ и Резервный фонд из средств последнего осуществлялось софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан и сбалансированность бюджета Пенсионного фонда.

После падения цен на нефть стабфонды расходовались быстрее, чем пополнялись. Правительство приняло решение соединить их в один фонд.

В 2015 году президент Владимир Путин решил замкнуть на себя принятие решений о финансировании проектов из ФНБ. Выделять средства можно будет только с его разрешения, следует из перечня поручений по итогам совещания у президента. Раньше для этого было достаточно решения правительства.