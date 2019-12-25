11 Октября 2020
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Общество В России Москва
Евгений Плющенко (2019) | Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Евгений Плющенко завел собаку-телохранителя

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко завел собаку. Это пес породы кане-корсо, которых в древнем Риме разводили как травильных собак-гладиаторов, а теперь они славятся как хорошие охранники.

В Instagram Евгения появились фото и видео с новым членом семьи. "Это Грей. Четыре месяца нам. Толстик такой, кушать любит, красавчик", - нахваливает своего пса фигурист. Также он написал, что его жена Яна (продюсер Рудковская – прим. ред.) еще "не в курсе нашего нового друга".

Евгений Плющенко |Фото: instagram.com/plushenkoofficial

В доме Плющенко уже есть собака – это померанский шпиц Пончо, принадлежащий сыну Евгения и Яны – шестилетнему Александру, более известному в сети как Гном Гномыч.

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Евгений Плющенко завел собаку-телохранителя

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Теги: евгений плющенко, кане-корсо, собака, добмашние питомцы



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