Евгений Плющенко завел собаку-телохранителя

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко завел собаку. Это пес породы кане-корсо, которых в древнем Риме разводили как травильных собак-гладиаторов, а теперь они славятся как хорошие охранники.

В Instagram Евгения появились фото и видео с новым членом семьи. "Это Грей. Четыре месяца нам. Толстик такой, кушать любит, красавчик", - нахваливает своего пса фигурист. Также он написал, что его жена Яна (продюсер Рудковская – прим. ред.) еще "не в курсе нашего нового друга".

В доме Плющенко уже есть собака – это померанский шпиц Пончо, принадлежащий сыну Евгения и Яны – шестилетнему Александру, более известному в сети как Гном Гномыч.