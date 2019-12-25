11 Октября 2020
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Общество Челябинская область
техника, ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

В УФАС пожаловались на аукционы по ремонту дорог Челябинской области

В УФАС поступили жалобы на аукционы по ремонту дорог Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Компания "КС-Строй" и индивидуальный предприниматель из Алтайского края подали девять жалоб на закупки областного миндортранса. Восемь из них будет направлено в ГКУ, поскольку в них указывается на неправомерное определение начальной цены контракта.

В жалобе на аукцион по ремонту дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с начальной ценой 793,3 млн руб. компания указала на необоснованное ограничение заказчиком количества участников закупки.

Ее рассмотрение назначено на 26 декабря.

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В УФАС пожаловались на аукционы по ремонту дорог Челябинской области

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Теги: УФАС, аукционы, ремонт дорог,



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