В УФАС пожаловались на аукционы по ремонту дорог Челябинской области
Компания "КС-Строй" и индивидуальный предприниматель из Алтайского края подали девять жалоб на закупки областного миндортранса. Восемь из них будет направлено в ГКУ, поскольку в них указывается на неправомерное определение начальной цены контракта.
В жалобе на аукцион по ремонту дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с начальной ценой 793,3 млн руб. компания указала на необоснованное ограничение заказчиком количества участников закупки.
Ее рассмотрение назначено на 26 декабря.