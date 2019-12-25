В Верхнем Уфалее поймали черных лесорубов

На территории Уфалейского муниципального района рейдовая группа задержала мужчин, незаконно вырубающих лес для собственных нужд (дров). Ущерб оценён в 600 тыс. руб. На данный момент ведутся следственные мероприятия.

В ходе следствия установлено, что правонарушители загружали автомобиль "Урал" бревнами сосны и березы, после чего увозили древесину в город по договору купли-продажи, и она использовалась для собственных нужд граждан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, на месте вырубки задержаны четыре человека, арестованы бензопилы и три единицы техники - автомобили "Урал", УАЗ и трактор, которым осуществлялась трелевка и погрузка бревен сосны. Вся древесина изъята.

Также установлены и другие места незаконной рубки бригады "черных" лесорубов.