11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

В центре Екатеринбурга закрыли опасный ночной клуб, который по документам значится как кафе

В центре Екатеринбурга приостановили деятельность ночного клуба "Магнитофон". Он был небезопасен для посетителей.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, ранее Ленинский районный суд вынес решение о запрете эксплуатации помещений общей площадью 260 кв.м в здании по улице Хохрякова, 72. Запрет будет действовать до внесения изменений в части функциональных назначений помещения, в том числе на предмет выполнения требований пожарной безопасности, в проектную документацию и проведения экспертизы.

Судебные приставы выяснили, что помещения указаны в документах как кафе, при этом здание в эксплуатацию не введено, а пожарные требования не соблюдены, что создает угрозу для жизни и здоровья людей. Деятельность ночного клуба была немедленно приостановлена, его входные двери опечатаны.

Владельцу вручено требование о приостановлении использования небезопасного помещения, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

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В центре Екатеринбурга закрыли опасный ночной клуб, который по документам значится как кафе

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Теги: клуб, приставы, Екатеринбург



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