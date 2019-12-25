В центре Екатеринбурга закрыли опасный ночной клуб, который по документам значится как кафе

В центре Екатеринбурга приостановили деятельность ночного клуба "Магнитофон". Он был небезопасен для посетителей.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, ранее Ленинский районный суд вынес решение о запрете эксплуатации помещений общей площадью 260 кв.м в здании по улице Хохрякова, 72. Запрет будет действовать до внесения изменений в части функциональных назначений помещения, в том числе на предмет выполнения требований пожарной безопасности, в проектную документацию и проведения экспертизы.

Судебные приставы выяснили, что помещения указаны в документах как кафе, при этом здание в эксплуатацию не введено, а пожарные требования не соблюдены, что создает угрозу для жизни и здоровья людей. Деятельность ночного клуба была немедленно приостановлена, его входные двери опечатаны.

Владельцу вручено требование о приостановлении использования небезопасного помещения, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.