Мантуров рассказал, что не пользуется Apple, а раньше у него и вовсе был YotaPhone

Глава Минпромторга России Денис Мантуров не считает, что корпорация Apple c покинет российский рынок из-за требования с 1 июля 2020 года предустанавливать на все продающиеся в РФ смартфоны и планшеты отечественное ПО. Ранее высказывались опасения, что Apple не пойдет на это, поскольку не допускает предустановки на свои устройства сторонних приложений.

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"Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен. У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone, кстати, очень интересный по технологиям и дизайну, с двусторонним экраном. Мы вовремя запатентовали это ноу-хау, никто нас не переплюнул. Это, кстати, лишний раз подтверждает высокую интеллектуальность разработчиков, но всё уперлось в наш рынок. Он не позволил обеспечить эффективную экономическую модель производства этих аппаратов в России –– они производились в Китае. В итоге китайцы и купили YotaPhone полностью. Но мы по крайней мере получили хороший опыт. Думаю, что на каком-то этапе мы возобновим попытки –– тогда, когда будет позволять в том числе и элементная база", - сказал Мантуров в интервью "Известиям".

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал, что правительство составит список примерно из пяти приложений отечественного производства, которые должны будут устанавливаться на смартфоны, планшеты и Smart-телевизоры. До сих пор не известны критерии, на основании которых будет проводиться отбор приложений.