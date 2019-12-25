11 Октября 2020
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Происшествия Курганская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Жительницу Курганской области признали виновной в смерти детей при пожаре

В Курганской области вынесли приговор жительнице Юргамышского района.

Как сообщили Накануне.RU  в СУ СКР по региону, в январе 2019 года обвиняемая, находясь в своем доме в деревне Раздольное, включила на ночь обогреватель кустарного производства и уснула. В результате возникшего пожара погибли ее трое детей, 2010, 2012 и 2013 годов рождения. 

Отмечается, что женщина покинула горящий дом, не пытаясь спасти детей.  

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

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Жительницу Курганской области признали виновной в смерти детей при пожаре

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Теги: пожар, дети



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