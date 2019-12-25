Жительницу Курганской области признали виновной в смерти детей при пожаре

В Курганской области вынесли приговор жительнице Юргамышского района.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, в январе 2019 года обвиняемая, находясь в своем доме в деревне Раздольное, включила на ночь обогреватель кустарного производства и уснула. В результате возникшего пожара погибли ее трое детей, 2010, 2012 и 2013 годов рождения.

Отмечается, что женщина покинула горящий дом, не пытаясь спасти детей.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.