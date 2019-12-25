По факту отравления детей в Копейске заведено дело

23 декабря в следственные органы поступила информация о госпитализации в больницу восьми детей и воспитателя из одного из детских садов города Копейска.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, впоследствии в больницу поступило еще восемь детей с признаками заболевания.

По данному факту заведено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, у больных по результатам лабораторных исследований выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла (бактерии, возбудители дизентерии).

Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются.

Напомним, о массовом заболевании воспитанников детского сада №34 в Копейске сообщили родители. По их словам, у детей высокая температура, боли в желудке и рвота.