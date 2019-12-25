Доллар упал до минимума за полтора года

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро.

24 декабря курс американской валюты впервые с 12 июля 2018 года опустился до 61,998 руб. Евро в это время торговался на уровне 68,64 руб.

Как говорят эксперты, укрепление национальной валюты происходит на фоне снижения активности на рынке перед празднованием Рождества на западных торговых площадках. Также повышен спрос на рублевую ликвидность, так как российским компаниям предстоит осуществить крупные налоговые выплаты в конце года, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что приток иностранного капитала в российскую экономику укрепил рубль. По ее словам, с начала 2019 года национальна валюта продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. Рубль укрепился на 8,5% к американскому доллару и почти на 11%— к евро.

Как сообщалось ранее, в конце 2019 года рубль, наряду с другими валютами развивающихся стран, может уйти в "красную зону".