Обнародованы подробности нового экзамена на водительские права

В 2020 году в России, как ожидается, вступят в силу новые правила проведения экзамена на водительские права.

Изменения планируется внедрять поэтапно. В январе может быть снят запрет на обучение вождению на магистралях. В октябре 2020 года ожидается объединение раздельных частей экзамена - так называемые "город" и "площадку". Новые правила проведения экзамена разрешат аннулировать результаты, а также запретят проводить тест на заранее известных маршрутах, сообщает "Рен ТВ".

Напомним, сообщалось, что Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов одним, однако позже ведомствам удалось прийти к единому мнению.

Ранее стало известно, что Госавтоинспекция планирует отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена на водительские права. При этом выяснилось, что в ГИБДД хотят расширить теоретическую часть экзамена. Увеличится количество задач, касающихся безопасности движения.