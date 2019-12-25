11 Октября 2020
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Универсиада-2023 в Екатеринбурге, логотип (2019) | Фото: gubernator96.ru

Кампания по выбору талисмана Универсиады-2023 стартует 25 декабря

Символом Универсиады является оригинальный талисман, который ассоциируется со страной – хозяйкой соревнований, отражает ее национальные и культурные особенности и приносит удачу спортсменам. 25 декабря 2019 года стартует кампания по выбору талисмана Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

По сложившейся традиции, создание символа – открытый конкурс, принять участие в котором может любой житель России.

Первый этап кампании представляет собой онлайн-опрос на сайте talisman.ekat2023.com, в ходе которого россияне будут выбирать персонажей для талисмана Всемирной летней Универсиады-2023.

универсиада, талисман, универсиада - 2023(2019)|Фото:ekat2023.com

Параллельно будет дан старт и офлайн-опросу: с 27 по 29 декабря 2019 года в Екатеринбурге (в торговых центрах "Гринвич" и "Мега" и международном аэропорту "Кольцово"), а также в аэропортах Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского для проведения опроса будут работать волонтеры.

По итогам первого этапа будет сформирован список из десяти самых популярных персонажей.

После этого к работе по отрисовке этих образов подключатся студенты художественных ВУЗов страны. Они доработают предложенные варианты в течение двух месяцев, и экспертное жюри, состоящее из профессиональных художников, иллюстраторов, мультипликаторов, а также известных жителей Екатеринбурга выберет три лучших персонажа.

В апреле и мае состоится финальный этап - национальное голосование, где право стать талисманом 32-й Всемирной летней Универсиады получит один из трех героев.

Соревнования проводятся под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) и пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Официальный сайт Универсиады - www.ekat2023.com.

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Кампания по выбору талисмана Универсиады-2023 стартует 25 декабря

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Теги: универсиада-2023, талисман универсиады, выборы



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