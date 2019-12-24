Генпрокуратура защитила челябинских бизнесменов от избыточных проверок

Генпрокуратура защитила челябинских бизнесменов от избыточного административного давления.

Напомним, на встрече с генпрокурором Юрием Чайкой в Екатеринбурге представители малого и среднего бизнеса пожаловались на административное давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов Челябинской области. В ходе проверки доводы предпринимателей подтвердились.

"Принятыми в этой связи мерами реагирования пресечена практика незаконного проведения в отношении отдельных организаций проверок и рейдов Министерством экологии области и МКУ "Управление по экологии и природопользованию" Миасса", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, было прекращено уголовное преследование должностных лиц указанных организаций, организована доследственная проверка по заявлению их учредителя о вымогательстве.

"В ходе проверки прокурорами оспорено 30 региональных и 62 муниципальных правовых акта, определяющих порядок предоставления предпринимателям земель, бюджетных субсидий, публичных услуг и осуществления государственного и муниципального контроля. Комиссией указано на недопустимость согласования плановых и внеплановых проверок контролирующих органов в отсутствие законных оснований и необходимость принципиальной оценки упущениям с их стороны", - говорится в сообщении.

Было внесено пять представлений и возбуждено 16 административных дел по фактам незаконного проведения свыше 100 проверок.

В адрес правительства Челябинской области внесено представление за уклонение от привлечения резидентов и инвестиций в рамках функционирования ТОСЭР и организации взаимодействия с Минпромторгом России для реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Кроме того, представления получили минэкономразвития и минсельхоз, которые несвоевременно утвердили порядки предоставления субсидий предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям. В результате не освоенными остались значительные средства областного бюджета.

Прокурору области рекомендовано осуществить комплекс мероприятий для повышения эффективности работы по защите прав предпринимателей и инвесторов.