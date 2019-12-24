10 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
водка, алкоголь, подделка (2019) | Фото: В.Н. Горелых

На Среднем Урале накрыли подпольный алкоцех. В полиции дали совет, где лучше покупать "веселье" к Новому году

Полицейскими из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ФСБ, Росгвардии и межрегиональным управлением по регулированию алкогольного рынка была пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным производством, хранением и распространением немаркированной спиртосодержащей продукции на Среднем Урале.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, подпольный цех, оборудованный в гаражных боксах Екатеринбурга, действовал с декабря 2018 года. Организаторами и рабочими незаконного предприятия являются местные жители 1970, 1996 и 1985 годов рождения, а также подданный одной из бывших союзных республик 1984 года рождения.

нелегалы, бандиты, задержание(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Ущерб от несанкционированной реализации фальсификата составляет миллионы рублей. Бутлегеры подделывали коньяк, водку, вино, виски и другие спиртные напитки известных торговых брендов. Следственной частью ГСУ областного Главка МВД уже возбуждено уголовное дело.

"Из злачных точек сыщики конфисковали специальное оборудование нелегалов, огромное количество всевозможных приспособлений и готовой к продаже продукции, которая могла оказаться на праздничных столах у тысяч уральцев. Общее количество изъятого суррогата, разлитого по бутылкам емкостью от 0,5 до 1 литра, превышает 26 тыс. 400 штук. Общий объем "паленки" составляет свыше 14095,9 литров. Согласно заключению экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области, это горячительное не специалисту визуально отличить от подлинного достаточно проблематично, и оно точно не соответствует качеству ГОСТ.

фура, грузовик(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Среди предновогодних "сюрпризов" есть водка с громкоговорящими названиями, такими как LAMBORGHINI, PORSHE, BMW, MERCEDEC-BENZ, LADA SEDAN, ГОЛУБУШКА и многие другие, более распространенные. В реальности некоторых наименований даже не существует. Это, своего рода, маркетинговый ход мошенников, чтобы покупателя соблазнить опасным, но красивым внешне и необычным товаром. В последующем по решению суда вся эта "красота" будет уничтожена. Совет людям только один - не гоняйтесь за дешевизной, здоровье дороже. Покупать "веселье" безопаснее в крупных торговых сетях", - резюмировал полковник Горелых.

Он добавил, что Уголовный кодекс за подобные деяния предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.

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На Среднем Урале накрыли подпольный алкоцех. В полиции дали совет, где лучше покупать "веселье" к Новому году

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Теги: алкоголь, полиция, цех, Средний Урал



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