Куйвашев предложил ЗиК объединиться с дорожными службами и администрацией Екатеринбурга при разработке коммунальной техники

На заседании президиума союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев заявил о необходимости объединения усилий администрации Екатеринбурга со специалистами Машиностроительного завода имени Калинина, работающих в области производства гражданской продукции. Такое объединение сил позволит наладить выпуск коммунальной техники, которая не будет уступать своим зарубежным аналогам. Заседание прошло на площадке МЗиК и было посвящено вопросам диверсификации производства.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, перед заседанием генеральный директор МЗиКа Николай Клейн и глава Екатеринбурга Александр Высокинский провели губернатору Свердловской области экскурсию по площадке машиностроительного завода. Вместе с ними Куйвашев посетил два новых – "гражданских" – производственных подразделения предприятия, где высоко оценил продемонстрированные возможности последнего.

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"Что касается коммунальной техники, то нужно понимать, что если мы с вами все вместе не объединимся, нам никогда не сделать хорошую машину", - отметил глава региона. По его словам, в процесс эксплуатации новой современной техники должны быть вовлечены все: специалисты МЗиКа, работающие на выпуске гражданской продукции; специалисты администрации и дорожные службы. "На мой взгляд, она и сегодня совершенно неплохая. Не уступает никаким другим аналогам. А если и уступает, то нам всем вместе нужно сделать так, чтобы этого не было", - сказал Евгений Куйвашев.

Николай Клейн отметил, что в новой программной статье губернатора Свердловской области есть пункт о том, что в рамках диверсификации в регионе развиваются: локомотивостроение, коммунальная и медицинская техника. "Мы идем по направлению, которое ближе МЗиК, – это коммунальная техника. И мы уже сегодня сообщили главе региона о том, что будем развивать коммунальные машины МК-2000. У нас в настоящий момент на сборке находится новая модель МК-1000 – это малогабаритная машина с ломающимся шасси – многофункциональная машина. Мы видим свою нишу и по линии логистики", - отметил генеральный директор МЗиКа.