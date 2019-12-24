В Нефтеюганске арестован отец, обвиняемый в убийстве одной дочери и избиении другой

В Нефтеюганске арестован отец, обвиняемый в убийстве одной дочери и избиении другой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении тела трехлетней девочки с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 21 декабря пострадавшую серьезно изувечил нетрезвый 34-летний отец. На следующий день она умерла. Расследование показало, что в декабре преступник неоднократно избивал погибшую, но и ее четырехлетнюю сестру. Ему предъявлено обвинение в "Истязании несовершеннолетнего" и "Убийстве малолетнего". Следователям предстоит проверить работу органов опеки, которые в ноябре отдали дочерей обвиняемого под его опеку.

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