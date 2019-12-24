10 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нефтеюганске арестован отец, обвиняемый в убийстве одной дочери и избиении другой

В Нефтеюганске арестован отец, обвиняемый в убийстве одной дочери и избиении другой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении тела трехлетней девочки с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 21 декабря пострадавшую серьезно изувечил нетрезвый 34-летний отец. На следующий день она умерла. Расследование показало, что в декабре преступник неоднократно избивал погибшую, но и ее четырехлетнюю сестру. Ему предъявлено обвинение в "Истязании несовершеннолетнего" и "Убийстве малолетнего". Следователям предстоит проверить работу органов опеки, которые в ноябре отдали дочерей обвиняемого под его опеку.

Новый год "кухонный боксер" встретит вдали от семьи - он арестован.

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В Нефтеюганске арестован отец, обвиняемый в убийстве одной дочери и избиении другой

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Теги: кухонный боксер, дети, убийство



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Ранее 23.12.2019 04:08 Мск Житель Нефтеюганска убил трехлетнюю дочь

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