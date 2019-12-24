Мэр Саратова не хочет верить, что в его городе живут самые депрессивные россияне

Мэр Саратова отказался верить в результаты исследования, согласно которым одни из самых депрессивно настроенных россиян живут в его городе. Михаил Исаев прокомментировал опроса, проводившегося в 25 городах России. Согласно исследованию, самые грустные россияне обитают в Норильске, Перми и Саратове, а самые позитивно настроенные – в Краснодаре, Сочи и Симферополе.

"Эти результаты вызывают большие сомнения. По моему мнению, в Саратове созданы все условия для того, чтобы жители могли интересно провести свой досуг. К Новому году появилось большое количество арт-объектов, жители заполонили социальные сети с фото с ними", - цитирует Исаева радиостанция "Говорит Москва".

Исследование проводило агентство Zoom Market, были опрошены 3 тыс. горожан. Респондентам задавали четыре вопроса: Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?

В десятке самых грустных оказались также Челябинск, Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург. Москва оказалась на 18-м месте.