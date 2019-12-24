10 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Число заболевших в детском саду Копейска выросло до 36 человек

Число заболевших в детском саду № 34 в Копейске достигло 36 человек. У больных по результатам лабораторных исследований выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла (бактерии, возбудители дизентерии), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среди заболевших 32 ребенка.

В областном минздраве уточнили, что госпитализировано 12 детей и двое взрослых. Один ребенок находится в реанимации, второй в отделении инфекции детской больницы №8 Челябинска. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция неясной этиологии.

Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются.

Напомним, о массовом заболевании воспитанников детского сада №34 в Копейске сообщили родители. По их словам, у детей высокая температура, боли в желудке и рвота. по факту заболевания детей проверку проводят прокуратура и СК.

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Число заболевших в детском саду Копейска выросло до 36 человек

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Теги: отравление, детсад, Копейск, прокуратура, СК, Роспотребнадзор,



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Развитие сюжета:

Ранее 27.12.2019 10:50 Мск У заболевших воспитанников детсада в Копейске обнаружили дизентерию
Ранее 25.12.2019 04:12 Мск По факту отравления детей в Копейске заведено дело

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