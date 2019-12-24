Число заболевших в детском саду Копейска выросло до 36 человек

Число заболевших в детском саду № 34 в Копейске достигло 36 человек. У больных по результатам лабораторных исследований выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла (бактерии, возбудители дизентерии), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среди заболевших 32 ребенка.

В областном минздраве уточнили, что госпитализировано 12 детей и двое взрослых. Один ребенок находится в реанимации, второй в отделении инфекции детской больницы №8 Челябинска. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция неясной этиологии.

Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются.

Напомним, о массовом заболевании воспитанников детского сада №34 в Копейске сообщили родители. По их словам, у детей высокая температура, боли в желудке и рвота. по факту заболевания детей проверку проводят прокуратура и СК.