10 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Наказан за романтику. В Тюмени на мужчину, решившего впечатлить свою спутницу, напали с ножом

В Тюмени сотрудниками полиции задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина в алкогольном опьянении решил "наказать" пьяного романтика, за то что тот писал любовные послания на заснеженных припаркованных автомобилях.
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Как сообщила Накануне.RU пресс-служба УМВД России по Тюмени, к ним из медицинского учреждения поступило сообщение о причинении телесных повреждений 51-летнему мужчине. Стражи правопорядка действовали оперативно и сумели по горячим следам задержать 54-летнего подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшего, с которым он проживает в одном доме по ул.Сперанского.

Как выяснилось, в вечер происшествия мужчины в состоянии алкогольного опьянения встретились во дворе своего дома. Потерпевший рисовал для своей спутницы любовные послания на припаркованных во дворе автомобилях. Хоть рисовал он и по снегу, но его соседу это показалось возмутительным, и между мужчинами началась потасовка. Тогда подозреваемый поднялся к себе в квартиру, взял нож, спустился к соседу и нанес ему несколько колото-резаных ранений, после чего, видимо, осознав случившееся, поспешил скрыться с места преступления. Потерпевший сумел добраться до своей квартиры, откуда ему вызвали "скорую помощь".

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Наказан за романтику. В Тюмени на мужчину, решившего впечатлить свою спутницу, напали с ножом

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Теги: Тюмень, нож, напал, подозреваемый, романтик



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