Более половины самолётов учебной авиации в российской армии неисправны – Минобороны РФ

О прискорбном положении в российских военных летных училищах сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, более половины самолетов учебной авиации в российской армии неисправны.

Сейчас в составе военно-воздушных сил четыре авиационных центра (4-й Государственный центр подготовки авиационного персонала Минобороны России, 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны России, 185-й Центр боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, 344-й Центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации), а также два высших военных учебных заведения: Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова.