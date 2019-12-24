"Хватит кормить чаек": коммунисты предложили ввести уголовную ответственность за некачественную утилизацию отходов

В Мосгордуме прошёл круглый стол по проблемам экологии. Ситуация с вывозом столичного мусора в регионы уже стала одной из важнейших федеральных проблем. В качестве альтернатив называют раздельный сбор мусора и сжигание, однако и у этих вариантов оказалось немало проблем.

Светлана Бабенко из инициативной группы "Чистая Урдома" рассказала о том, что для строительства свалки в Шиесе вырублено 44 гектара леса, не соблюдается ни один закон на территории РФ и без документов в октябре данному проекту было присвоено звание приоритетного.

Выступавшие сошлись на том, что сейчас происходит "шиесизация общества". Активисты фактически сорвали стройку, открыт ящик Пандоры. При любом решении этого вопроса звучат требования регионализации и т.д.

Доктор исторических наук Игорь Мазурин рассказал о том, что сейчас полностью забыт советский опыт. Мусорные полигоны находились вблизи и раньше, но не пахли не горели, чуть пошёл дымок – сразу боялись, что всех посадят.

"А в 1991-м были убраны функции Санэпидемнадзора и технологии, разработанные в семидесятые, были загублены (...) Санитарных врачей нет, академия ЖКХ ликвидирована и теперь расчистили поляну российского рынка для иностранной технологии", - отметил эксперт.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин констатировал, что ситуация в сфере вывоза бытовых отходов катастрофическая. Россию превратили в мусорную помойку и только терпение народа не даёт привлечь виновных к ответственности.

Также Рашкин подчеркнул, что законодательство не стимулирует осуществлять безопасный вывод отходов, а также призвал запретить низкотемпературные технологии сжигания мусора и ввести уголовную ответственность инициаторам таких проектов.

Депутат вбросил лозунг лозунг "Хватит кормить чаек" и предложил внедрить программу переселения чиновников, начиная с президента и министров, на безвозмездно выделенные площадки рядом со свалками в случае срыва сроков создания безопасной утилизации отходов.