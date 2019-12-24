10 Октября 2020
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Экономика В России
инфографика, Новый Великий Шелковый путь, Северный Широтный ход, Северный Морской путь, Транссиб (2015) | Фото: Накануне.RU

Международный транспортный маршрут "Европа – Западный Китай" будет пущен не ранее 2027 года, - Счетная палата

Международный транспортный маршрут "Европа – Западный Китай" будет открыт не раньше 2027 года, хотя ранее предполагалось запустить его не позднее 2020 года. Об этом заявила Счетная палата по итогам анализа эффективности расходования средств на реализацию проекта.
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Смещение сроков связано, в частности, с тем, что вначале маршрут должен был пройти по территории Татарстана, Башкирии и Оренбургской области, но в июле 2016 года Правительственная комиссия по транспорту решила проложить маршрут через Самарско-Тольяттинскую агломерацию.

При этом к моменту изменения планов Башкирия и Оренбургская область уже инвестировали в проект 402 млн рублей. Они пошли на проектно-изыскательские работы на строительство автодороги Бавлы – Кумертау и разработку проекта строительства автодороги Кумертау – Сагарчин. И эти результаты так и не востребованы.

30 октября Правительство приняло решение выделить отдельные этапы строительства автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань с завершением работ в 2027 году. Общий объем финансирования 540 млрд руб. В рамках проекта предусмотрена также постройка нового моста через Волгу близ Тольятти, который обойдется в 115 млрд руб.

Однако подтвердить эти финансовые вложения пока невозможно из-за отсутствия в полном объеме проектно-сметной документации. Так, по обходу Тольятти документация разработана только в отношении мостового перехода через Волгу длиной 3,7 км при общей длине обхода почти 100 км.

В настоящее время отсутствует даже кассовое исполнение проекта в 2019 году, хотя на него предусмотрено 4,7 млрд руб. из федерального бюджета, подчеркнула Счетная палата.

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Международный транспортный маршрут "Европа – Западный Китай" будет пущен не ранее 2027 года, - Счетная палата

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Теги: счетная палата, шелковый путь



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