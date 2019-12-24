10 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
Уралмашзавод, Уральский завод тяжелого машиностроения (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралмашзавод выпустит акции на сумму 17 млрд руб

Акционеры ПАО "Уралмашзавод" (УЗТМ) приняли решение выпустить акции на сумму, в общей сложности, 17 млрд руб. (по 50 коп. за каждую). На дополнительную эмиссию завод решился с целью снизить долговую нагрузку предприятия.

Как сообщила Накануне.RU начальник пресс-центра ПАО "Уралмашзавод" (УЗТМ) Элла Бидилеева, по решению акционеров, всего будет размещено около 34,1 млрд обыкновенных акций, которые можно приобрести только по закрытой подписке. На данный момент 46,68% уставного капитала ПАО "Уралмашзавод" напрямую контролируется ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС", которое ранее сообщало о выкупе 16 млрд доп. акций. Напоминаем, что с 2016 года Уралмашзавод входит в УК "УЗТМ-КАРТЭКС".

Также акционеры решили, что оплатить дополнительные акции можно будет путем зачета денежных требований УЗТМ. Так, Уралмашзавод направил полученный в 2019 году беспроцентный целевой заем от УК "УЗТМ-КАРТЭКС" в размере 8 млрд руб. на погашение части банковских долгов предприятия.

ПАО "Уралмашзавод", основанный в июле 1933 года, является одним из лидеров в производстве оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургии, строительной отрасли и энергетики. Уже второй год подряд его прибыль растет, однако долги за прошедшие периоды, особенно по привлеченным кредитам, сводят все на нет. По предварительным прогнозам, выручка УЗТМ по итогам 2019 года ожидается на уровне 11 млрд руб. по МСФО.

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Уралмашзавод выпустит акции на сумму 17 млрд руб

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Теги: Уралмашзавод, акции, дополнительная эмиссия



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