Названы города России с самыми грустными жителями

В преддверии Нового года названы города, где живут самые депрессивно настроенные россияне. Стоит сразу отметить, что речь не о финансовых и социальных показателях муниципалитетов, а только о настроениях их жителей. Опрос 3 тыс. горожан в 25 городах провели аналитики агентства Zoom Market. Согласно исследованию, самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова.

Респондентам задавали четыре вопроса: Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?

В десятке самых грустных оказались также Челябинск, Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург. Москва оказалась на 18-м месте, а самые оптимистично настроенные граждане проживают на юге: в Краснодаре, Сочи и Симферополе.