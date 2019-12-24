МЧС намерено сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС

МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.

Глава ведомства пояснил, что летом текущего года, во время наводнения в Амурской области, МЧС столкнулось с проблемой отказа местного населения от эвакуации.

В итоге спасатели были вынуждены держать на этих территориях спецтехнику, плавсредства, несмотря на то, что они были необходимы в другом месте.

Напомним, на Дальнем Востоке этим летом складывалась критическая паводковая ситуация, особенно тяжелая ситуация была в Амурской области. Руководство региона предлагало ввести режим ЧС федерального уровня из-за наводнения.

В июле город Белогорск в Амурской области затопило в результате паводка. Наводнение превысило показатели 2013 года. В городе был введен режим ЧС.

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