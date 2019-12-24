"Яндекс" будет оценивать платежеспособность заемщиков для банков

"Яндекс" и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков - физических лиц, сообщает РБК.

Речь идет об Объединенном кредитном бюро и "Эквифаксе". Скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает "Яндекс".

Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает "Яндексу" в зашифрованном виде два идентификатора клиента - адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру.

Ранее сообщалось, что на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Финансовая нагрузка растет в основном из-за необеспеченных потребительских кредитов. С начала года банки смягчили требования для выдачи ссуд, в результате чего выросло количество займов, которые выдаются клиентам с и без того высоким показателем долговой нагрузки.