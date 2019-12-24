ФСБ накрыла банду нелегальных оружейников в Нижнем Тагиле

Уральские контрразведчики пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, группа действовала в Нижнем Тагиле. В местах проживания ее участников были обнаружены и изъяты свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.

Против троих жителей Нижнего Тагила возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Работу по ним ведет следственный отдел регионального УФСБ.