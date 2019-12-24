В Югре столкнулись две машины, пострадали пятеро

В Сургутском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного УМВД.

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В 19.45 23 декабря на 22 км трассы Сургут – Лянтор столкнулись "Лада 217030" и "Лада 211440". Первый автомобиль, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не пропустил второй. Пострадали оба водителя и три пассажира обеих машин.

Напомним, в 16.30 21 декабря на 271 км автодороги "Юг" столкнулись "Лада Гранта" и "Киа Спортедж". Водитель отечественного автомобиля умер на месте, два его пассажира, в том числе восьмилетний мальчик, а также водитель и два пассажира "Киа", один из которых – двухмесячный ребенок, получили травмы.