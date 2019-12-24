Уралец жестоко убил 2-летнюю девочку, которая не давала ему выпить

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело жителя Ирбита. Его обвиняют в жестоком убийстве ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 23 марта этого года: мужчина дома выпивал со своей падчерицей. Затем женщина ушла на работу, оставив двух своих детей - мальчика и девочку - с пьяным родственником.

Тот захотел продолжить застолье в одиночку и налил себе в кружку спиртосодержащую жидкость, которую поставил на стол в большой комнате. Однако 2-летняя девочка в ходе игры опрокинула кружку с алкоголем. Мужчина налил заново, но ребенок вновь опрокинул кружку.

Тогда пьяный злоумышленник вышел из себя. На глазах другого ребенка он схватил девочку за шею, унес ее в коридор и там зарезал.

Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем уралец заявил, что якобы уснул и не знает, кто совершил убийство ребенка. Но после того, как ему был задан вопрос - как он объяснит, что дверь была закрыта изнутри и он сам открыл сотрудникам полиции, злоумышленник во всем сознался.

Как добавил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Александр Сапегин, по уголовному делу был проделан значительный объем работы, направленной на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Так, проведены допросы свыше 30 свидетелей, множество судебных экспертиз (психолого-психиатрическая, биологические, дактилоскопические, криминалистические, судебно-медицинские и другие), очные ставки, осмотры места происшествия и предметов, а также другие следственные мероприятия.

Сейчас дело направлено в Свердловский областной суд. Убийце грозит пожизненное лишение свободы.