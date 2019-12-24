Уралец жестоко убил 2-летнюю девочку, которая не давала ему выпить

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Уралец жестоко убил 2-летнюю девочку, которая не давала ему выпить

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело жителя Ирбита. Его обвиняют в жестоком убийстве ребенка.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 23 марта этого года: мужчина дома выпивал со своей падчерицей. Затем женщина ушла на работу, оставив двух своих детей - мальчика и девочку - с пьяным родственником.

Тот захотел продолжить застолье в одиночку и налил себе в кружку спиртосодержащую жидкость, которую поставил на стол в большой комнате. Однако 2-летняя девочка в ходе игры опрокинула кружку с алкоголем. Мужчина налил заново, но ребенок вновь опрокинул кружку.

Тогда пьяный злоумышленник вышел из себя. На глазах другого ребенка он схватил девочку за шею, унес ее в коридор и там зарезал.

Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем уралец заявил, что якобы уснул и не знает, кто совершил убийство ребенка. Но после того, как ему был задан вопрос - как он объяснит, что дверь была закрыта изнутри и он сам открыл сотрудникам полиции, злоумышленник во всем сознался.

Как добавил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Александр Сапегин, по уголовному делу был проделан значительный объем работы, направленной на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Так, проведены допросы свыше 30 свидетелей, множество судебных экспертиз (психолого-психиатрическая, биологические, дактилоскопические, криминалистические, судебно-медицинские и другие), очные ставки, осмотры места происшествия и предметов, а также другие следственные мероприятия.

Сейчас дело направлено в Свердловский областной суд. Убийце грозит пожизненное лишение свободы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уралец жестоко убил 2-летнюю девочку, которая не давала ему выпить

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ребенок, убийство, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.08.2020 13:51 Мск Уралец, который 19 раз ударил ребенка ножом и 15 раз - об угол холодильника, признан вменяемым
Ранее 22.01.2020 13:14 Мск Уралец, обвиняемый в убийстве двухлетней внучки из-за разлитого алкоголя, был ранее судим
Ранее 20.01.2020 16:04 Мск Уралец, обвиняемый в убийстве двухлетней внучки из-за разлитого алкоголя, обвинил в трагедии отца ребенка

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети