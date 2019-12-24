Дочка Пескова обвинила россиян в эйджизме

21-летняя Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента, высказалась по поводу скандала с обнаженными женщинами "40+".

Кратко напомним суть: Ксения Собчак заявила, что обнаженные фото в соцсетях женщин за сорок отдают отчаянием. Слова на свой счет приняли несколько светских львиц из окружения Ксении, в их числе - Светлана Бондарчук, Вероника Белоцерковская и муж бизнес-леди Оксаны Лаврентьевой.

Лиза в своем очередном Instagram-высказывании решила угодить всем, мол, хотите – обнажайтесь, но я этого не приемлю. Девушка пишет, что выкладывала фото в купальнике пять лет назад и теперь жалеет об этом.

Пескова в купальнике. На яхте.

"Сегодня, например, я очень жалею о том, что выкладывала "открытые" фото, не говоря уже о фото в купальнике лет 5 назад. Мне бы действительно хотелось, чтобы информацию, однажды залитую в интернет, можно было стирать навсегда", - пишет Пескова.

⠀"Я, в принципе, человек очень понимающий, а главное принимающий какие-то вещи, с которыми абсолютно не согласна. В общем, я думаю, с одной стороны такие фото женщин должны мотивировать и вдохновлять. Я всегда восхищалась подтянутыми спортивными людьми. С другой стороны, подтянутое тело можно показывать и в одежде, - объясняет Елизавета. - Что касается девушек и женщин, выставляющих откровенные фото - я бы так не делала, но плохого в этом ничего не вижу. Другое дело, важно чувствовать грань между пошлостью и привлекательностью (сейчас я это понимаю). Более того, я категорически против эйджизма, особенно распространённого в России".